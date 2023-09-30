الاحتلال يستولي على منزل في جنين ويحوّله لثكنة عسكرية

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت30/9/2023م، على منزل أحد الفلسطينيين، في قرية جلبون شمال شرقي جنين، وحولته لثكنة عسكرية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن جهاد أبو الرب في قرية جلبون بجنين، وحولته لثكنة عسكرية بعد اخلائه من سكانه بالقوة.

وارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون، أكثر من 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ سبتمبر الحالي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.