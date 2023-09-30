فلسطين اليوم

نجح نادي الزمالك، اليوم الأحد30/9/2023م، في حسم تأهله لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء العودة.

وجاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك في حين اعتمد بطل جيبوتي على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة الخامسة توغل دواليه محمود داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد الكرة بعيدا عن المرمى، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لجيليس نيجوسان في الدقيقة السادسة للخشونة مع سيف الجزيري، بعدها حصل وارساما حسن على بطاقة صفراء للخشونة.

وفي الدقيقة السادسة عشرة نجح وارساما حسن في تسجيل هدف التقدم لفريق أرتا سورلار من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار محمد عواد، وكثف الأبيض محاولاته الهجومية وتصدى الحارس لفرصة خطيرة من شيكابالا في الدقيقة الثامنة عشرة.

وكاد الجزيري أن يدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 34 قبل أن يشتتها الدفاع، وتوالت محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.