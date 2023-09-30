خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 14 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 14 عملاً مقاوماً استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، بينهما عملية إطلاق نارٍ.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، عملية إطلاق نارٍ و13 مواجهة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عدّة مناطق بالضفة والقدس.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مخيم طولكرم التي شهدت أيضًا مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.

وفي القدس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في الرام، حيث أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بقنابل الغاز التي أطلقوها صوب الشبّان، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم قلنديا بالمدينة.

وشهدت كل من المزرعة الغربية والبيرة وسجن عوفر في رام الله، مواجهاتٍ عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال في كفر قدوم وعزون، فيما شهدت جلبون في جنين مواجهات عنيفة.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر قليل ومدينة نابلس، كما اندلعت مواجهات في أريحا وبيت أمر في الخليل تخللها إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.