"نتنياهو" يعقد غداً جلسة أمنية لمناقشة الأوضاع على حدود غزة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت30/9/2023م " إن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة سيعقد يوم غدٍ الأحد جلسة تقييم أمني".

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية"، فإن "نتنياهو" سيعقد غدًا تقييمًا للوضع الأمني على خلفية التوترات في قطاع غزة، وضغوط مصر وقطر على الكيان لزيادة حصة العمال من قطاع غزة للعمل بالداخل المحتل.

بالتزامن مع ذلك، قالت المعلقة في قناة كان "جيلي كوهين" تعقيباً على جلسة "نتنياهو":" غداً سنعرف خلال إجتماع نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية ما إذا كان سيوافق على شروط حماس من أجل استمرار الهدوء مع غزة ‐ الوسطاء ينتظرون الرد".

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة شهدت حالة من التوتر خلال الأيام الماضية، ومواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على إثر قمعها المتواصل للمسيرات الغاضبة على الحدود رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى، استهدف على إثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.