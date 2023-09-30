الجهاد تشارك في وقفة تضامنية وتعزية بالشهيد رمانة في رام الله

فلسطين اليوم

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في الوقفة الجماهيرية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وبحضور شخصيات اعتبارية ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وكوادر من الرابطة الإسلامية وحشد من جماهير شعبنا انطلقت الفعالية التضامنية مساء اليوم من دوار المنارة ومسيرة جابت شارع فلسطين حتى مخيم الأمعري نحو بيت عزاء الشهيد محمد جبريل رمانة.

ورفع خلال الفعالية صور الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بالإضافة للشهيد محمد رمانة، الذي استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال واحتجاز جثمانه، وردد خلال الفعالية شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء، والعمل الجاد على تحريرهم من مقابر الأرقام.

وقدَّم الوفد واجب العزاء والمواساة من عائلة الشهيد محمد رمانة، ومن قادة الحركة الأسيرة والوطنية، مؤكدين أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا لن توقف مسيرته الصاعدة نحو تحقيق تطلعاته بالحرية والخلاص من دنس الاحتلال.

يذكر أن الشهيد محمد جبريل رمانة ابن مخيم الأمعري من النشطاء البارزين في الفعاليات والأنشطة الوطنية والجماهيرية، وخاصة التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله والبيرة.