هيئة المعابر تصدر تنويها بشأن معبر بيت حانون " إيرز"

فلسطين اليوم

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت30/9/2023م، تنويها هاماً بشأن العمل على حاجز بيت حانون "إيرز".

وفيما يلي نص التنويه كاملاً:

الهيئة العامة للمعابر والحدود: حاجز إيرز مفتوح غدا الأحد 1/10/2023 بشكل طبيعي للجميع في كلا الإتجاهين حتى الساعة 1 من بعد الظهر للمغادرة ومفتوح طبيعي للوصول لجميع الفئات حتى الساعة 7 مساء.