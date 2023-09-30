هيئة المعابر تصدر تنويها بشأن معبر بيت حانون " إيرز"

الساعة 08:55 م|30 سبتمبر 2023
إيرز
إيرز

فلسطين اليوم

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت30/9/2023م، تنويها هاماً بشأن العمل على حاجز بيت حانون "إيرز".

وفيما يلي نص التنويه كاملاً:

 الهيئة العامة للمعابر والحدود: حاجز إيرز مفتوح غدا الأحد 1/10/2023  بشكل طبيعي للجميع في كلا الإتجاهين حتى الساعة 1 من بعد الظهر للمغادرة ومفتوح طبيعي للوصول لجميع الفئات حتى الساعة 7 مساء.

كلمات دلالية

إيرز معبر إيرز معبر بيت حانون هيئة المعابر غزة داخلية غزة