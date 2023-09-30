المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعلن إغلاق استاد فلسطين لمدة 6 أشهر

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إغلاق استاد فلسطين الرياضي، مدة 6 شهور، تمهيدا لفرش الملعب بالعشب الصناعي.

وأوضح ناظم جابر القائم بأعمال مساعد أمين عام المجلس، أن استاد فلسطين سيتوقف عن استقبال أي مباريات أو فعاليات أو أنشطة رياضية خلال فترة تنفيذ مشروع فرشه بالعشب الصناعي.

وذكر جابر، أن مساعد الأمين العام عبد السلام هنية، اتفق مع إدارة نادي التفاح على نقل العشب الطبيعي من استاد فلسطين إلى ملعب نادي التفاح شرق مدينة غزة، وتوفير متطلبات النقل وزراعته في الملعب، منوها إلى أن العشب الطبيعي يتطلب وقف الأنشطة والمباريات قبل فترة أسبوعين على الأقل قبل نقله إلى ملعب التفاح.

يشار إلى أن مشروع العشب الصناعي لاستاد فلسطين يجري بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وبتمويل من بنك التنمية الألماني KFW وبإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بقيمة تزيد عن 500.000 دولار.