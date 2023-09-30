فلسطين اليوم

ألحق وولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي (2-1) مساء السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية وولفرهامبتون كل من مدافع السيتي روبن دياز (13 بالخطأ في مرماه) وهوانج هي تشان (66)، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف السيتي الوحيد (58).



وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة، وباتت صدارته مهددة من قبل ليفربول (16) الذي يواجه توتنهام لاحقا، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 7 نقاط.