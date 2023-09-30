بالفيديو وولفرهامبتون يلحق مانشستر سيتي الخسارة الأولى في الدوري

الساعة 07:33 م|30 سبتمبر 2023
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

فلسطين اليوم

ألحق وولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي (2-1) مساء السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية وولفرهامبتون كل من مدافع السيتي روبن دياز (13 بالخطأ في مرماه) وهوانج هي تشان (66)، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف السيتي الوحيد (58).

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة، وباتت صدارته مهددة من قبل ليفربول (16) الذي يواجه توتنهام لاحقا، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 7 نقاط.

 

كلمات دلالية

وولفرهامبتون وولفرهامبتون ومانشستر سيتي مانشستر سيتي وولفرهامبتون الدوري الانجليزي مانشستر سيتي