مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت30/9/2023م، في أنحاء متفرقة من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وقرب سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.