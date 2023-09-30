راصد جوي: أجواء خريفية مُنتظرة بدءاً من يوم غد الأحد

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم السبت تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة.

وأوضح الراصد العلامي أن أجواء خريفية مُنتظرة بدءاً من يوم غد الأحد وتزداد وضوحاً مُنتصف الأسبوع تمتاز بانخفاض الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، يتخللها فُرص ما بين (ضعيفة-متوسطة) لزخات من الأمطار أحياناً فوق "بعض" المناطق.

وبدورها توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو غداً الأحد غائماً جزئياً الى غائم ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .