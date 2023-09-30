اصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بقنابل غاز اطلقوها نحو فلسطينيين بالقدس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر مقدسية مساء اليوم السبت بأن 3 من جنود الاحتلال أصيبوا بقنابل الغاز التي أطلقوها على الشبان خلال المواجهات الدائرة على مدخل الرام بالقدس المحتلة.

واندلعت مساء اليوم السبت 30/9/2023، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين وبيوتهم ومركباتهم على المدخل الشمالي للبلدة، ما تسبب باختناق عدد من المواطنين، كما قام الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة.