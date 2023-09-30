تقرير: ارتقاء 114 شهيد للحركة الأسيرة  منذ انتفاضة الأقصى

فلسطين اليوم

أكد رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت 30/9/2023، أن 114 أسيراً ارتقوا شهداء منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في 28 سبتمبر 2000، ولغاية اليوم وهم يشكلون ما نسبته حوالي 48% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة.

وأوضح، أن الاحتلال يمارس كل أشكال الانتهاك والتعذيب بحق الاسرى الامر الذي أدى الى ارتقاء (237) شهيداً للحركة الأسير منذ عام 1967، منهم (114) اسيراً ارتقوا خلال سنوات انتفاضة الأقصى نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو بسبب القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال مباشرة او اعتقال الجرحى في ظروف قاسية دون الاهتمام بتقديم رعاية طبية حقيق لهم مما أدى الى استشهادهم بعد أيام او أسابيع من الاعتقال والاصابة.

وبين، أن (53) اسيراً استشهدوا خلال سنوات الانتفاضة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أبرزهم الأسرى " ناصر ابوحميد" و"بسام السايح " و"سامي ابودياك" و " كمال ابووعر" و"فارس بارود "و" أحمد أبو علي" بينما استشهد الأسير محمد الأشقر" من طولكرم في سجن النقب عام 2007 نتيجة إطلاق النار المباشر على الاسرى خلال احتجاجات ضد الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاسرى.

ولفت إلى أان الاسير "راسم سليمان غنيمات" من رام الله استشهد في معتقل مجدو عام 2005، حرقاً إثر حريق اندلع في إحدى خيام المعتقل نتيجة ماس كهربائي دون أن تقدم الإدارة المواد الازمة لإطفائه.

وقال :" بينما استشهد ثلاثة أسرى نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضوا له في اقبية التحقيق وهم الأسير "فلاح حسن مشارقة" من طولكرم عام 2004 والأسير على أبو الرب من جنين عام 2005 والاسير عرفات جرادات من الخليل عام 2013 نتيجة التعذيب، كذلك استشهد الأسير المقدسي عزيز موسى عويسات" عام 2018 نتيجة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له في سجن ايشل ادى الى اصابته بنزيف فى الدماغ."

كما أن هناك شهيداً ارتقى خلال الاضراب المفتوح عن الطعام وهو اخر شهداء الحركة الاسيرة الشيخ "خضر عدنان موسى" من جنين، والذي استشهد إثر عملية إعدام متعمدة حيث رفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي نظراً لخطورة حالته في الأيام الأخيرة كما منعت نقله الى مستشفى مدني لتقديم رعاية حقيقة له، وابقت على اعتقاله في زنزانة منفردة بعيادة سجن الرملة دون متابعة، الى أن ارتقى شهيداً بعد 86 يوماً من الاضراب.