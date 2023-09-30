فلسطين اليوم

آخر مستجدات وتفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي- سبب وفاة ابراهيم السهيمي، فور الإعلان عن وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، من خلال صديقه صانع المحتوى والمدون السعودي ثنيان خالد، بدأ البحث عن سبب وفاته خاصةً من متابعيه ومحبيه.

آخر مستجدات وتفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي

ونشر ثنيان خالد عبر خاصية "القصص – Stories" صورة جمعته بصديقه الراحل إبراهيم السهيمي، أتبعها بصورة نعي تضمنت الآية 155-157 من سورة البقرة: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

وتضمن النعي الذي نشره ثنيان قبل دقائق التوسل إلى الله بأن يرحم صديقه الراحل إبراهيم السهيمي وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

آخر مستجدات وتفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي- سبب وفاة ابراهيم السهيمي





آخر مستجدات وتفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي- سبب وفاة ابراهيم السهيمي

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوتيوبر الراحل ابراهيم السهيمي، فيما عمت حالة من الحزن بين متابعيه ومحبيه.

عبّر السعوديون ومحبو اليوتيوبر الراحل إبراهيم السهيمي عن شعورهم بالحزن الشديد على وفاته، سائلين الله أن يغفر له.

سبب وفاة إبراهيم السهيمي

وكشف صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد أن وفاة إبراهيم جاءت بعد تعرضه لحادث سير مؤلم في منطقة الجموم في مكة المكرمة.

من هو إبراهيم السهيمي؟

إبراهيم محمد السحيمي، هو شاب سعودي معروف على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ويقدم لجمهوره محتوى ترفيهيًا وكوميديًا على قناته منذ بداية مشواره بعالم صناعة المحتوى.

ومنذ ذلك الحين، أصبح إبراهيم السحيمي شخصية مشهورة ومحبوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي ويمتلك ملايين المتابعين عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

من هو ثنيان خالد

مدوّن وصانع محتوى سعودي حاصل على جائرة الاعلام الجديد كأحد أكثر عشرة مؤثرين في وسائل التواصل والاعلام الجديد في السعودية.

أنشأ ثنيان قناته على اليوتيوب في 28 يوليو 2010 إلا أن شهرته الحقيقية بدأت في 2016، وفي 17 نوفمبر 2017 أكثر من 2.5 مليون مشترك ووصل عدد مشاهدات مقاطعه إلى أكثر من 404 مليون مشاهدة.

كان أحد الفائزين بجائرة الاعلام الجديد كأحد أكثر عشرة مؤثرين في وسائل التواصل والاعلام الجديد في المملكة العربية السعودية.

وفي 21 سبتمبر 2019 فاز بجائزة اختيار أطفال نكلوديوين كأفضل فلوقر من بين المرشحين لؤي ساهي، فيحان، روزا.