فلسطين اليوم

كشف وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأوكرانية من وحدات القوات الروسية، خلال اليوم الماضي.

وأشارت الوزارة الروسية، في بيان، إلى أن الخسائر بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسلحة كما واسقطت الدفاعات الروسية 25 مسيرة أوكرانية.

وأحبطت القوات الروسية، وفقًا للبيان، 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح، على محور دونيتسك.

ودمرت القوات المسلحة الروسية، 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، على محوري خيرسون ودونيتسك، كما تمكنت الوحدات من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جنوب دونيتسك.

وتكبدت القوات الأوكرانية، خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا على محور خيرسون.

وخلال اليوم الماضي، اعترضت الدفاع الجوية الروسية، 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراغان" و"هيمارس" أمريكية الصنع، كما وأسقطت 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.