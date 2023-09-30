بعد انقطاع 10 سنوات: استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا

فلسطين اليوم

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، اليوم السبت 30/9/2023، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، على الرغم من الحظر الأوروبي على الشركات الليبية.

وأقلعت اليوم طائرةٌ تابعةٌ لشركة "ميدسكاي" الليبية الخاصة من مطار معيتيقة في طرابلس، إلى مطار فيوميتشينو في روما.

وستؤمّن الشركة الليبية التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعياً إلى روما، يومي السبت والأربعاء.

وبهذا، تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية، بعد مالطا، التي تمتلك خطاً جوياً مباشراً مع ليبيا، على الرغم من إدراج شركات الطيران الليبية على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق، فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، منذ عام 2014.