سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 30 سبتمبر 2023- سعر جرام الذهب عيار21

فلسطين اليوم

سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 30 سبتمبر 2023- سعر جرام الذهب عيار21، استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تداولات السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023، مع إغلاق أسواق المعدن النفيس عالميًا، حيث يتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 30 سبتمبر 2023

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الجمعة، وتستعد لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير/ شباط، حيث كان يحوم حول أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1886 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 30 سبتمبر 2023- سعر جرام الذهب عيار21



سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 30 سبتمبر 2023- سعر جرام الذهب عيار21

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 226.66 ريال (60.30 دولار)، بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 197.86ريال (52.36 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 169.59 ريال (45.73 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 242.24 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 233.10 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 227.81 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 202.61 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 192.08 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 164.50 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام واحد، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2324.52 ريال سعودي.

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4617.39 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11464.32 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو 230265.36 ريال سعودي.

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 222.85 59.43

سعر جرام الذهب عيار 22 204.28 54.48

سعر جرام الذهب عيار 21 195.00 52.00

سعر جرام الذهب عيار 18 167.14 44.57

سعر جرام الذهب عيار 14 130.00 34.67

سعر أونصة الذهب بيع 6,931.50 1,848.40

سعر أونصة الذهب شراء 6,935.25 1,849.40