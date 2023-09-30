دعوة للوسائل الإعلامية لحضور جلسة بقضية نزار بنات غدًا

فلسطين اليوم

من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية الخاصة بقضية المغدور نزار بنات جلستها يوم غد الاثنين الموافق 2/10/202.

ودعت عائلة بنات، في بيان، كافة المؤسسات والجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لحضور الجلسة المقررة سابقاً.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن يتم تقديم موعد الجلسة في آخر لحظة إلى يوم الأحد الموافق 1/10/2023، كما حدث في الجلسة السابقة وذلك كون أن يوم الاحد هو يوم عطلة رسمية للمؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن السلطة تعمل جاهدةً الى عقد جلسات هزلية وسخيفة بعيدا عن انظار المجتمع الدولي وهذا يأتي ضمن سلسله لعب الأدوار بين أجزاء ومكونات المحكمة.

وطالبت المجتمع الدولي بمراقبه سلسلة حلقات المحكمة الصورية يومي الاحد والاثنين وذلك حتى يتأكد المجتمع الدولي من صحة رواية عائلة نزار بنات.



