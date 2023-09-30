إصابة خطيرة لامرأة تعرضت للطعن إثر شجار في يافا

فلسطين اليوم

أصيبت امرأة، تبلغ من العمر (29 عاماً)، اليوم السبت 30/9/2023، بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضها للطعن إثر شجار في مدينة يافا.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة، إذ وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة، وكانت المرأة داخل مركبة وهي بوعيها الكامل، إذ عانت من جروح كثيرة وخطيرة اخترقت جسدها، ونقلت الى المستشفى لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل وسط تقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.