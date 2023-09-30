بالفيديو : طرد الحلبوسي من مجلس عزاء حريق عرس الحمدانية بالعراق

فلسطين اليوم

أقدم حشد كبير غاضب من أهالي ضحايا الحريق المروع الذي التهم قاعة أعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوي، على طرد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي من مجلس عزاء أقيم في البلدة.

احد ذوي حادثة حريق الحمدانية في الموصل يخاطب رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس العزاء :



" انتم مسؤولين ليش كاعد هنا .. راحو اربعة مني منو يجيبلياهم "



الله يصبر عوائل الضحايا، بالرغم من الألم الكبير مجبورين يستمعون إلى الكلمات الباردة للمسؤولين ومشاعرهم الزائفة pic.twitter.com/1ZiuqhO2Sw — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 29, 2023

قائل للحلبوسي أحد الأشخاص المتأثرين بالفاجعة الرهيبة أعرب عن غضبه واستيائه: "أنتم مسؤولين، لماذا تجلسون هنا؟ فقدنا أربعة من أحبائنا، من سيعوضنا عن فقدانهم؟"، حيث كان هذا التعبير يعكس مدى حزن وغضب الأهالي نتيجة للفاجعة الكبيرة التي تعرضوا لها.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائج التحقيق في حادث الحريق بالحمدانية يوم السبت، بعد اكتمال عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق، وفق ما أعلنه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري.

ارتفاع عدد ضحايا حريق عرس الحمدانية

تأتي هذه المعلومات في سياق مؤلم حيث لا يزال العدد النهائي للضحايا الذين سقطوا جراء الحادث المروع في قاعة الهيثم للأعراس في الحمدانية غير معروف.

وتم التأكيد على أن هذا الحادث الأليم أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة نحو 150 آخرين.

هذه الكارثة الرهيبة دفعت رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في مختلف مناطق العراق.