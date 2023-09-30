مصرع مواطن في حادث سير مروع بجنين

فلسطين اليوم

لقي مواطن مصرعه وأًصيبت زوجته وأبناءه، ظهر اليوم السبت 30-9-2023، في حادث سير وقع قرب وادي برقين غرب جنين بالضفة المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات: "مصرع مواطن (43 عامًا) وإصابة زوجته وأبناءه بحادث سير بين ثلاث مركبات في منطقة واد برقين غرب جنين".

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع حادث تصادم مروع بين مركبة وحافلة تجارية في واد برقين بجنين؛ ما أدى لوفاة شاب وإصابة زوجته وأبناءه.