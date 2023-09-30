انخفاض سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم السبت 30-9-2023

فلسطين اليوم

شهد سعر الذهب اليوم السبت 30/9/2023 في مصر حالة من الانخفاض، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو جنيهين، كما انخفض سعر الذهب عيار 18 بنفس القيمة، في بداية تعاملات سوق الصاغة

سعر الذهب اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم السبت 30-9-2023 مباشر الآن (تحديث لحظي)

في هذا السياق، ترصد «المصري اليوم» آخر تحديثات سعر الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وفق أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 بيع وشراء سعر الذهب عيار 24 تراجع خلال تداولات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، ليسجل عيار 24 نحو 2509 جنيهًا شراء، وللبيع تتم إضافة المصنعية وهي 100 جنيه

سعر الذهب عيار 21 بيع وشراء سعر الذهب عيار 21 تراجع خلال تداولات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، ليسجل عيار 21 نحو 2195 جنيهًا

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم السبت 30-9-2023 مباشر الآن (تحديث لحظي)

سعر الذهب عيار 18، تراجع خلال تداولات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، ليسجل عيار 18 نحو 1881 جنيهًا