روسيا تصد هجوماً صاروخياً أوكرانياً غرب البلاد

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 30-9-2023، إسقاط تسعة صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من راجمات "أوراغان" على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم ليلة 30 سبتمبر عند الساعة 3:45 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ "هجوم إرهابي" بتسعة صواريخ "أوراغان" على الأراضي الروسية، حيث أسقطت الدفاعات الروسية جميع الصواريخ".

وأكد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إسقاط جميع الصواريخ، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

وكانت قد أسقطت الدفاعات الروسية صباح أمس الجمعة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.