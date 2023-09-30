فلسطين اليوم

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، في الوقت الذي لم يتبقى فيه سوى عدة ساعات على انتهاء سبتمبر وبداية شهر أكتوبر 2023، يبحث الكثير من المواطنين وخاصة من الموظفين في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في ظل الحصار.

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بشكل دائم على تقديم كل جديد فيما يخص رواتب موظفي السلطة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، وخصوصاً في ظل عدم ثبات نسبة الصرف نتيجة الأوضاع المالية للسلطة بسبب تقليصات الاحتلال في بعض الأحيان لأموال المقاصة.





نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، جاء ذلك بعدما صرفت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية رواتب السلطة عن شهر أغسطس الماضي بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، كما إنها لم تصرف أي جزء من المتأخرات الخاصة بالموظفين مع بقائها في عهدة وزارة المالية لحين تحسن ميزانية السلطة المالية.

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، ومن خلال متابعتنا من المقرر أن تعلن وزارة المالية في رام الله عن نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، كما هو معتاد دوماً في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023، بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، كما الشهر الماضي.



