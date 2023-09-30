حركة الجهاد تدين جريمة التفجير التي استهدفت احتفالات ذكرى المولد النبوي في باكستان

فلسطين اليوم

أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 30/9/2023 عن استيائها ورفضها الشديد للجريمة البشعة التي وقعت في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأدت الحركة بشدة هذه الأعمال الشنيعة التي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى بين الأبرياء الذين يحتفلون بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم ، مشددة إن قوى الشر التي تعمل على تأجيج الفتن ونشر التعصب والتفلت وزيادة الظلم وتستبيح دماء الناس وتشوه الأفكار لا بد من مواجهتها بكافة الوسائل الممكنة.

وأوضح أن فلسطين تواجه إرهاب الاحتلال الصهيوني بشكل يومي، هذا الاحتلال المجرم الذي يرتكب المجازر تلو المجازر على مرأى ومسمع العالم دون حسيب او رقيب.

وشاطرت الحركة الشعب الباكستاني الحر ألمه وحزنه ومصابه، ونعبر عن تعازينا الحارة لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.