إصابة صيادين جراء إطلاق زوارق الاحتلال الرصاص تجاه مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية

فلسطين اليوم

أعلن منسق لجان الصيادين زكريا بكر اليوم السبت 30/9/2023 ، إصابة صيادين برصاص الاحتلال جراء قيام زوارق الاحتلال الحربية بفتح نيران أسلحتها الرصاصية والرصاص المعدني صوب مراكب الصيادين العاملين غرب منطقة السودانية.

وبين منسق لجان الصيادين بكر أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرصاصية والرصاص المعدني صوب مراكب الصيادين العاملين غرب منطقة السودانية نتج عن ذلك إصابة صيادين بأعيرة حديدية تم نقلهم إلى مشفى الشفاء والصيادين وهم: عاطف محمد صبحي بكر ، محمود سائد جمعة بكر.