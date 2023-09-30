انخفاض كبير على سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023

فلسطين اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023 ، انخفاضاً كبيراً على سعر صرفها ، بقيمة 70 قرشا للغرام الواحد وفقا لتسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 عند 37.8 دينار أردني ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم اسعار الذهب اليوم السبت 30/9/2023.

انخفاض كبير على سعر صرف الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين عند 37.8 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينار لجهة البيع ، في حين بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.8 و33.8 دينار على التوالي.

انخفاض كبير على سعر صرف الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

انخفاض كبير على سعر صرف الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023

اسعار الذهب عيار 24 42.16 دينار $59.47

سعر الذهب عيار 22 38.65 دينار $54.51

اسعار الذهب عيار 21 36.89 دينار $52.03

اسعار الذهب عيار 18 31.62 دينار $44.60

سعر الذهب عيار 14 24.59 دينار $34.69

سعر الذهب عيار 12 21.08 دينار $29.73

اسعار أوقية الذهب 1,311 دينار $1,849

اسعار جنيه الذهب 295.14 دينار $416.27

اسعار كيلو الذهب 42,162 دينار $59,466

انخفاض كبير على سعر صرف الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 سبتمبر 42.13 36.86 31.60 24.57 21.06

28 سبتمبر 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

27 سبتمبر 42.80 37.45 32.10 24.97 21.40

26 سبتمبر 43.34 37.92 32.50 25.28 21.67

25 سبتمبر 43.68 38.22 32.76 25.48 21.84

24 سبتمبر 43.90 38.42 32.93 25.61 21.95

23 سبتمبر 43.90 38.42 32.93 25.61 21.95

22 سبتمبر 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

21 سبتمبر 43.78 38.31 32.84 25.54 21.89

20 سبتمبر 44.10 38.59 33.08 25.72 22.05