انخفاض كبير على سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023
شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023 ، انخفاضاً كبيراً على سعر صرفها ، بقيمة 70 قرشا للغرام الواحد وفقا لتسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 عند 37.8 دينار أردني ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم اسعار الذهب اليوم السبت 30/9/2023.
وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين عند 37.8 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينار لجهة البيع ، في حين بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.8 و33.8 دينار على التوالي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
انخفاض كبير على سعر صرف الذهب في الأردن اليوم السبت 30/9/2023
اسعار الذهب عيار 24 42.16 دينار $59.47
سعر الذهب عيار 22 38.65 دينار $54.51
اسعار الذهب عيار 21 36.89 دينار $52.03
اسعار الذهب عيار 18 31.62 دينار $44.60
سعر الذهب عيار 14 24.59 دينار $34.69
سعر الذهب عيار 12 21.08 دينار $29.73
اسعار أوقية الذهب 1,311 دينار $1,849
اسعار جنيه الذهب 295.14 دينار $416.27
اسعار كيلو الذهب 42,162 دينار $59,466
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
29 سبتمبر 42.13 36.86 31.60 24.57 21.06
28 سبتمبر 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27
27 سبتمبر 42.80 37.45 32.10 24.97 21.40
26 سبتمبر 43.34 37.92 32.50 25.28 21.67
25 سبتمبر 43.68 38.22 32.76 25.48 21.84
24 سبتمبر 43.90 38.42 32.93 25.61 21.95
23 سبتمبر 43.90 38.42 32.93 25.61 21.95
22 سبتمبر 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95
21 سبتمبر 43.78 38.31 32.84 25.54 21.89
20 سبتمبر 44.10 38.59 33.08 25.72 22.05