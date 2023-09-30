"الجهاد" تؤبن شهيدها أبو خرج وتزور ذوي أسرى في جنين

فلسطين اليوم

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أمس الجمعة، حفلاً تأبينيًا للشهيد عثمان عاطف أبو خرج (18عامًا) أحد مجاهدي سرايا القدس وحدة الردع في بلدة الزبابدة بمحافظة جنين بمناسبة مرور 40 يومًا على ارتقائه، كما قام الوفد بزيارة عوائل الأسرى في البلدة.

وفي كلمة له قال القيادي المحرر نصر عمور: "إن ذكرى مرور الأربعين للشهيد المشتبك عثمان أبو خرج جاءت لتؤكد على وحدة الهدف والموقف تجاه الدفاع عن شعبنا وأرضنا، وتجديد البيعة مع الشهداء الذي اصطفاهم الله وأكرمهم بالشهادة واختارهم من بين خلقه".

وأشاد القيادي عمور بالشهداء وكرامتهم التي نالوها، والمنزلة العظيمة التي اختصهم بها الله بمرافقة الأنبياء، مؤكدًا على تجديد عهد الشقاقي الذي قرن كلامه بفعله والتي جاءت في ذكرى انطلاقة الحركة المباركة التي قامت على دماء الشهداء وقدمت مؤسسها وقادتها على طريق القدس.

وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي لن تحييد عن طريقها، رغم الفتن والأخطار المحدقة بها، فهي اختارت طريق الجهاد والمقاومة حتى النصر والتمكين وطرد الاحتلال من أرضنا، رغم حجم التضحيات ومئات الشهداء من القادة والجنود الذين قدمتهم الحركة على مدار تاريخها الجهادي.

واختتم الوفد حفل التأبين بتكريم وتقديم درع الوفاء لعوائل الشهداء والأسرى في بلدة الزبابدة، حيث كرم عائلة الشهيد المجاهد عثمان أبو خرج وعائلة الأسير القيادي مهدي شرقاوي، وعوائل الأسرى حسن ويزن وليث ومحمد وخطاب ومهنا شرقاوي، حيث شكرت العائلات الكريمة وفد الحركة على وقوفها الدائم جانبهم ومساندتهم.