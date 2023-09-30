تواصل الاشتباكات بالخرطوم بين "الجيش" والدعم السريع

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل الإعلام: "إن انفجارات قوية دوت من محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين".

وأوضحت أنه لا تزال تشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي.

ومن جانبها، قالت مصادر محلية: "مدفعية الجيش هاجمت مواقع "للدعم السريع" في محيط قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان، في المناطق والأحياء الواقعة جنوب المدينة".

وأضافت المصادر: "في أم درمان غربي العاصمة قصفت مدفعية الجيش السوداني منذ الساعات الأولى للصباح، مواقع قوات الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة وبالقرب من جسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان".