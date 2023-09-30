نائبة أمريكية تنتقد بايدن: قلِق على أوكرانيا أكثر من بلاده

فلسطين اليوم

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بقولها: "إنه قلق لمصير أوكرانيا، أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة".

وقالت غرين في تصريح لها: "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس كان في الأصل فاشلا".

وأضافت النائبة الأمريكية: "واشنطن أكثر قلقا على أوكرانيا من قلقها على الشعب الأمريكي".

وتابعت انتقادها: "الولايات المتحدة لن تتقدم حتى يبدأ القائد الأمريكي الاهتمام بشؤون بلاده وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك".

ويُشار إلى أنه عبرت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم بلادها أوكرانيا.