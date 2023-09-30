️ كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد.

ودعت الهيئة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت، بضرور تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

































