ميسي يحتل قائمة خاصة بالدوري الأميركي..!

فلسطين اليوم

تمكن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من احتلال المركز الأول لأكثر قميص مبيعا، متفوقا على البرازيلي جواو كلاوس (سانت لويس)، الذي جاء في المركز الثاني ومن بعده الألماني هاني مختار (ناشفيل).

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر مامي في آب/ أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسبما أعلن الحساب الرسمي للدوري الأميركي (MLS)، فقد تصدر ميسي قائمة أكثر القمصان المباعة على مدار عام 2023.

واحتل ميسي المركز الأول لأكثر قميص مبيعا، متفوقا على البرازيلي جواو كلاوس (سانت لويس)، الذي جاء في المركز الثاني ومن بعده الألماني هاني مختار (ناشفيل).

ويُشار إلى أنه رغم وجود عدد من النجوم البارزين في الدوري الأمريكي، إلا أن قائمة الـ10 الأوائل لم تضم أي منهم.

جدير ذكره أنه يتواجد في إنتر ميامي، الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، فيما يتواجد جورجيو كيليني بنادي لوس أنجلوس إف سي.