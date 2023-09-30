فصائل المقاومة تنعي الشهيد رمانة وتؤكد ان جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

فلسطين اليوم

نعت فصائل المقاومة الوطنية اليوم السبت 30/9/2023 الشهيد البطل محمد رمانة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في البيرة بدم بارد ، مؤكدة ان جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب وان رد المقاومة لن يتأخر.

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، الشهيد البطل: محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الجمعة.

وقالت الحركة في بيان نعي: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله والبيرة"، مؤكدة أن استمرار جرائم العدو لن يكسر عزيمتنا، وسوف تستمر معركة شعبنا ومقاومته رغم حجم التضحيات، وإن هذا الدم الطاهر يوقد مزيداً من جذوة الانتفاضة المستعرة ويبشر بالنصر القادم في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكد القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان ان دماء الشهيد البطل محمد جبريل رمانة من البيرة الذي ارتقى دفاعًا عن الأقصى لن تذهب هدرا وستكون وقودا لشعبنا ولعنة على المحتل

وبين أن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب وإن رد المقاومة لن يتأخر.

ودعا رضوان إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه وتوسيع ساحة الاشتباك مع الاحتلال إفشالا للمخططات التلمودية الصهيونية.

ومن جانبها نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد البطل محمد جبريل رمانة الذي ارتقى مساء أمس الجمعة ، مؤكدةً ان دماء الشهداء والتضحيات التي يقدمها شعبنا الصابر المرابط، ستكون مشاعل ثورة مستمرة في وجه العدو الصهيوني على طريق النصر والتحرير والعودة.