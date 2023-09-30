لجنة أممية: الانتهاكات "الإسرائيلية" تستوجب عواقب قانونية

فلسطين اليوم

توصلت ورقة أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، إلى أن "إسرائيل" انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأُصدرت الورقة، أمس الجمعة، تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

يأتي ذلك في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال "الإسرائيلي" للأرض الفلسطينية.

وأوضحت لجنة التحقيق الدولية أن النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق "إسرائيل".

وقالت: "الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي"، موضحة أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على "إسرائيل" لوضع حد لـ "الفعل غير المشروع دوليا".

وأكدت اللجنة الأممية ، أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.

وكان قد منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها "القدس الشرقية"، والداخل المحتل في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".

ويُشار إلى أنه في شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.

جدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات "الإسرائيلية" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.