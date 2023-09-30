اندلاع اشتباكات مسلحة بين الاحتلال ومقاومين بطولكرم فجراً

فلسطين اليوم

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم السبت 29-9-2023، بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال محاولتها اقتحام مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال تواجدت على أطراف مخيم طولكرم وقامت بنشر وحدات قناصة فيما دوت صفارات الإنذار داخل المخيم"

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في أعقاب ذلك استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة متفجرة بالقرب من مخيم طولكرم واندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وفي ذات الإطار، أظهرت صوراً جانب من تواجد قوات الاحتلال في حي ذنابة في طولكرم.



