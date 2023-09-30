إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

فلسطين اليوم

أصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم السبت 29-9-2023، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وسط مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، إصابة شاب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط المدينة، فيما جرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.