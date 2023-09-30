"الجهاد" تنعى الشهيد رمانة من رام الله وتؤكد أن المقاومة مستمرة

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، الشهيد البطل: محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الجمعة.

وقالت الحركة في بيان نعي: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله والبيرة"، مؤكدة أن استمرار جرائم العدو لن يكسر عزيمتنا، وسوف تستمر معركة شعبنا ومقاومته رغم حجم التضحيات، وإن هذا الدم الطاهر يوقد مزيداً من جذوة الانتفاضة المستعرة ويبشر بالنصر القادم في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة استشهاد المواطن محمد جبريل رمانة متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهيد محمد رمانة من رام الله ونؤكد أن جرائم العدو لن تكسر عزيمتنا

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" في مدينة البيرة مساء الجمعة.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله والبيرة، لنؤكد أن استمرار جرائم العدو لن يكسر عزيمتنا، وسوف تستمر معركة شعبنا ومقاومته رغم حجم التضحيات، وإن هذا الدم الطاهر يوقد مزيداً من جذوة الانتفاضة المستعرة ويبشر بالنصر القادم في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة

السبت 15 ربيع أول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023م

