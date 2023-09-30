إضراب شامل يعم رام الله والبيرة اليوم حداداً على روح الشهيد رمانة

فلسطين اليوم

يعم الإضراب الشامل ، محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت 30/9/2023 حدادا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

الإضراب يشمل كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

واستشهد رمانة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة الشابين قبل اعتقالهما.