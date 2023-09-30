خبير عسكري: أوكرانيا فشلت بأي اختراق بالحرب وتكبدت خسائر فادحة

فلسطين اليوم

أكد الخبير العسكري الاستراتيجي والضابط في وزارة الدفاع النمساوية، ماركوس ريزنر، أمس الجمعة، أنه على الرغم من الخسائر الفادحة لقوات نظام كييف، لم يتم تحقيق اختراق حقيقي واحد حتى الآن في الحرب مع روسيا.

وقال ماركوس ريزنر: "الغرب يبالغ في تقديراته في شأن الهجوم المضاد"، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله من نجاحات أحرزتها القوات الأوكرانية، خلال الهجوم المضاد على خط الجبهة في الجنوب، هي مبالغ فيها".

وأضاف الخبير: "نحن بحاجة إلى دق ناقوس الخطر، في ضوء حقيقة أنه بعد 117 يوما من بدء الهجوم المضاد، لم يتم تحقيق أي اختراق عملي".

وتابع: "كييف لا تتلقى ما يكفي من المعدات العسكرية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي لحماية المنشآت العسكرية في العمق، منتقدا الاتحاد الأوروبي على تقييمه غير الكفؤ للوضع".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة يوم أمس.

جدير ذكره أن الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.