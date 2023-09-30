ترامب يسخر من بايدن

فلسطين اليوم

قلّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، ما أثار تصفيقًا حارًا من الحضور.

وقال ترامب أما التجمع: "هذا الرجل (بايدن) لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، لم أر مسرحا غبيا قط، ولكن إذا ذهبت لليسار، ستجد درجًا، وإذا ذهبت لليمين، ستجد درجًا. أما هذا الرجل: "أين أنا؟ أين أنا، اللعنة؟"، لا، إنه فظيع"، ما أثار ضحكات وتصفيق حار من الحضور.

يشار إلى أن جو بايدن، الذي أكمل 81 عامًا هذا العام، أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العمر. وفي الآونة الأخيرة، تعثر أو سقط بايدن أكثر من مرة، وكان في بعض الأحيان لا يعرف طريقه إلى المسرح.