الأرصاد المصرية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

فلسطين اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت 30-9-2023، عن موعد انتهاء الموجة الحارة في البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد المصرية، أن اليوم السبت هو آخر أيام الموجة الحارة، وأن الأجواء ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد في التحسن بوجود انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 3- 4 درجة مئوية.

كما توقعت أنه سيصاحب الانخفاض سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة مع بداية الأسبوع الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع.

كما بينت أن هذا سيؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.