بعد الارتفاع.. انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" انخفاضاً ملحوظاً في تعاملات صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل