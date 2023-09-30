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هل بدأت الأجواء الخريفية.. تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم السبت
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي بارد نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.