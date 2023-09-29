فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية، لا سيما بعد أن اشتعلت الساحة الاقتصادية في لبنان بتسريب بيانات عن تحويلات مالية ضخمة للخارج، وفي السطور التالية يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية كما جاء في التعاملات الصباحية اليوم السبت 30-9-2023.

سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

وكشفت احدى القنوان التليفزيونية اللبنانية أن مدير أحد البنوك قام بتحويل ما يقرب من 400 مليون دولار خارج البلاد بعد الأزمة المالية في أكتوبر / تشرين الأول عام 2019 ، زاعمة وجود ملفات فساد كبيرة في إدارات المصرف، ما يعيد فساد المصارف للوجهة من جديد .

وأفادت القناة في تقرير أن مدير عام مصرف فرنسبنك اللبناني حول وعائلته مبلغ 400 مليون دولار خارج البلاد، مؤكدة أنه صدر بحقه قرار قضائية بتهمة الاحتيال وإساءة الأمانة ويواجه حكما قد يصل للسجن 7 أعوام.

وفي رد عاجل حسماً لجدل المشككين ، أصدرت إدارة فرنسبنك بيانا أكدت فيه أنه لم يتم إجراء أي تحويلات مالية لأي عضو من أعضاء مجلس المصرف اللبناني أو رئيسها خلاف الفترة من 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019 وحتى 31 أكتوبر / تشرين الأول من نفس العام .

كم سعر الدولار في لبنان؟

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.