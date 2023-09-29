صدمة مرتقبة للسوق السوداء.. كم سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

صدمة مرتقبة للسوق السوداء.. كم سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023؟ يحظى سعر صرف الدولار في مصر باهتمام واسع، حيث تزداد بشكل يومي عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك غوغل الشهير عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لا سيما بعد الحديث عن قرب توقيع اتفاق مقايضة مع دولة الإمارات، ويوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه السطور سعر صرف الدولار في مصر.

صدمة مرتقبة للسوق السوداء.. كم سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

ووقع البنك المركزي المصري اتفاقاً مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ثنائي لمبادة العملة بين البلدين تتيح لهم مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية قد تصل إلى 42 مليار جنيه و 5 مليارات درهم إماراتي ما يؤدي لتخفيف الضغط على الجنيه في التعاملات بينهم .

سعر الدولار في مصر اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء؟

صدمة مرتقبة للسوق السوداء.. كم سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023؟ يحظى سعر صرف الدولار في مصر باهتمام واسع، حيث تزداد بشكل يومي، ولازالت السوق السوداء للدولار في مصر تشهد حالة من الترقب مع الحديث عن تأجيل خطوة تعويم الجنيه المصري أما الدولار حيث استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء عند 40.5 جنيها وفقا لبعض المتعاملين، بينما يرى خبراء أن اتفاق المقايضة مع دولة الإمارات "الجنيه بالدرهم" سيكون صدمة مؤكدة للسوق السوق السوداء في القريب.