كتيبة جنين- سرايا القدس تنفذ عمليات اطلاق نار نحو مستوطنات الاحتلال

فلسطين اليوم- جنين

أعلنت كتيبة جنين- سرايا القدس مساء اليوم الجمعة أن مقاتليها نفذوا عدداً من عمليات اطلاق نار نحو مستوطنات الاحتلال بالضفة الغربية.

وقالت الكتيبة في تصريح مقتضب: "تمكنت مجموعاتنا في كتيبة جنين، من تنفيذ عدد من عمليات اطلاق النار استهدفت كل من "مستوطنة ميراف وحاجز دوتان وشيك مرج عامر" مساء اليوم الجمعة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر، وعاد مجاهدونا لقواعدهم بسلام."

كما وجهت كتيبة جنين التحية إلى أهلنا الصامدين في بلدة جلبون الذين يتصدون لقوات الاحتلال بكل بسالة ويكسرون العنجهية الصهيونية.

وجاء في تصريح كتيبة جنين ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

بعون الله وقوته وتوفيقه، تمكنت مجموعاتنا في كتيبة جنين، من تنفيذ عدد من عمليات اطلاق النار استهدفت كل من "مستوطنة ميراف وحاجز دوتان وشيك مرج عامر" مساء اليوم الجمعة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر، وعاد مجاهدونا لقواعدهم بسلام.

كما نتوجه بالتحية الى أهلنا الصامدين في بلدة جلبون الذين يتصدون لقوات الاحتلال بكل بسالة ويكسرون العنجهية الصهيونية.

وانه لجهاد نصر او استشهاد

جهادنا مستمر... وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة جنين

الجمعة 29/سبتمبر/2023م