الراصد الجوي: الأجواء الحارة تنتهي بنهاية سبتمبر وأجواء عليلة ماطرة بأكتوبر

فلسطين اليوم- غزة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي عن تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال آخر يوم في شهر أيلول سبتمبر وبداية شهر اكتوبر القادم.

وقال الراصد العلامي: "نودع أيلول بأجواء صيفية حارة حتى السبت، ونستقبل أكتوبر بأجواء خريفية عليلة وأمطار".

ومن جهتها، توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو صافياً الى غائم جزئياً غداً السبت ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الإثنين غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .