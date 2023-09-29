شهيد وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة البيرة قرب رام الله

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة استشهاد المواطن محمد جبريل رمانة متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

وكانت مصادر طبية اعلنت إصابة مواطنين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

ولاحقا، أظهرت صور التقطت من موقع إطلاق النار، آثار دماء على الأرض.

وكان جيش الاحتلال قد منع طاقما للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين المصابين، وفق بيان صدر عن الجمعية.