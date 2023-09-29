الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من سلفيت وأريحا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 مواطنين في سلفيت وأريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت كلا من: رئيس بلدية ديراستيا غرب سلفيت فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب أحمد حسني العيوطي (23 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.