5 قتلى في تفجير بمطعم قرب القصر الرئاسي في الصومال

فلسطين اليوم

قتل 5 أشخاص، على الأقل، وأصيب 6 آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف مطعما مزدحما في العاصمة الصومالية مقديشو؛ حسبما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال متحدث الشرطة الصومالية، صادق عدن علي دوديش إن "رجلا يرتدي حزاما ناسفا دخل المطعم وفجر نفسه، وحتى الآن وصل عدد الضحايا إلى 5 قتلى و6 جرحى".

ووقع الهجوم بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي في مقديشو.

وأفاد شهود عيان، بأنهم رأوا سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وتواجدا مكثفا للشرطة في موقع الحادث.

من جهتها، أعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة.

يأتي ذلك بعد يوم من إصابة عدد من عناصر الأمن في تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين بولاية غالمودوغ وسط البلاد.

كما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير المزدوج، قائلة إنه استهدف القصر الرئاسي، الذي يضم الرئيس حسن شيخ محمود.

وزعمت الحركة أنها قتلت 16 جنديا وأصابت 14 آخرين، دون تعليق رسمي من السلطات بشأن الحصيلة.

ويأتي التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة أيضًا بعد 6 أيام من انفجار شاحنة مفخخة في بلدة بلدوين أسفر عن مقتل 21 شخصا، بينهم 10 من أفراد الأمن، وإصابة 52 آخرين.

وتعاني الدولة الواقعة في القرن الإفريقي من انعدام الأمن منذ سنوات، حيث تنبع التهديدات الرئيسية من حركة الشباب وتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.