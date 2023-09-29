3 شهداء و215 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم- نابلس

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة إسرائيلي، بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 22-09-2023 حتى 28-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 215 عملاً مقاوماً، بينها 25 عملية إطلاق نار.

وأحصى المركز إحراق منشأتين عسكريتين، وتحطيم مركبة عسكرية للاحتلال. ووثق 12 عملية تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و11 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ29 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 6 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 80 مواجهة في نقاط متفرقة، كما نفذ الشبان 49 عملية إلقاء حجارة.